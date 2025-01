Multa por infrações contra patrimônios da União sobe para R$ 119 a cada m²

A medida foi publicada nesta quarta-feira, 15, no Diário Oficial da União (DOU) . Em 2024, o valor ficou em R$ 109,94 e, no ano anterior, em R$ 103,79.

No fim, há casos em que o infrator precisa desocupar o imóvel e arcar com as despesas necessárias para desfazer as intervenções, além de ficar sujeito a sanções nas esferas civil e criminal.

Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas | O POVO News

Mais notícias de Economia