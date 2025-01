Lula fará nova reunião à tarde com ministros e secretários sobre vetos à tributária

De acordo com agenda da presidência da República, Lula fará reunião com o vice-presidente, Geraldo Alckmin; a ministra da Casa Civil substituta, Miriam Belchior; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o ministro da Secretaria de Relações Institucionais substituto, Olavo Noleto; o ministro da Secom, Sidônio Palmeira; o Advogado-Geral da União, Jorge Messias; o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza; o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy; e o procurador da Fazenda Nacional, Fabiano de Figueiredo Araújo.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fará nova reunião nesta quarta-feira, 15, com ministros e secretários para tratar sobre o veto presidencial ao projeto da regulamentação da reforma tributária. O encontro será às 16h30 (de Brasília) no Palácio do Planalto.

Haddad se reuniu com Lula nesta manhã para tratar sobre os vetos. Em fala a jornalistas após o encontro, o chefe da Fazenda disse que já começou a apresentar ao presidente as sugestões de veto, mas destacou que as indicações são de vetos que não alteram decisões de mérito do Congresso, apenas questões técnicas que podem afetar a implementação do novo sistema.