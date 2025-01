Haddad: regulamentação de medidas fiscais será rápida e processo é contínuo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 15, que o processo sobre as questões fiscais do País é contínuo, mas ponderou que o governo acabou de aprovar um conjunto de medidas sobre a contenção de gastos, que agora serão regulamentadas "rapidamente". Ele foi questionado sobre novas iniciativas para corte de despesas que são propostas por economistas e o mercado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eu entendo o que o mercado está debatendo. Eu tenho vários debates para fazer com o mercado, com a sociedade, existem muitos interessados neste tema. E o Congresso Nacional, você precisa conversar também com o Congresso Nacional, porque às vezes você manda o projeto e ele não vem de acordo com aquilo que você pretendia", disse o ministro.