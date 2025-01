Haddad afirma que Lula está para assinar MP para reforçar gratuidade e sigilo do Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira, 15, que o governo vai publicar uma Medida Provisória para reforçar a gratuidade e sigilo do Pix. Esta é a reação do governo à onda de fake news que circula em torno do Pix, com mentiras como a que o governo passaria a taxar as transações feitas com o instrumento.

Esse movimento foi provocado por causa de uma instrução normativa da Receita Federal que passou a vigorar neste ano.