Fortaleza ocupa 4º lugar em ranking nacional de qualidade da informação contábil

A Secretaria do Tesouro Nacional ( STN ) divulgou, pela primeira vez, um ranking com a análise da qualidade e consistência dos dados fiscais e contábeis enviados por municípios ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro ( Siconfi ). Fortaleza alcançou a quarta posição entre as capitais brasileiras.

“A atividade consiste na conciliação contábil que realizamos em todas as unidades orçamentárias da Prefeitura e que permitem um envio de dados contábeis consistentes através das Matrizes de Saldos Contábeis enviadas à STN. Agora o momento é de agradecer o esforço e compromisso de todos. A ótima pontuação do Município é resultado de um trabalho em equipe”, afirmou.

O ranking que avalia a qualidade da informação contábil já havia sido publicado, em 2019, com os estados do Brasil e, agora, ganha uma versão com os municípios, com inovações e a criação de novas verificações mais complexas, conforme a Prefeitura de Fortaleza.

A avaliação considera quatro dimensões e, para alcançar uma boa colocação, o município precisa enviar suas informações no prazo legal e evitar ratificar os dados, bem como assegurar que informou os dados corretamente. É considerado se a gestão publica valores diferentes para números que deveriam ser iguais em diferentes relatórios, por exemplo.

Dimensão I – Gestão da Informação: comportamento no envio de declarações, cumprimento de prazos e número de retificações.



Dimensão II – Contábil: adequação às normas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e consistência dos demonstrativos.



Dimensão III – Fiscal: adequação às normas do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e consistência dos relatórios.



Fiscal: adequação às normas do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) e consistência dos relatórios. Dimensão IV – Contábil x Fiscal: cruzamento de dados contábeis e fiscais para garantir coerência entre as informações.

“A pontuação no ranking é calculada com base na média geral de acertos e no desvio-padrão. Além dessa versão, ainda é disponibilizado um painel online do ranking que é atualizado diariamente e reflete eventuais correções que forem efetuadas nas declarações”, acrescentou a Prefeitura de Fortaleza.