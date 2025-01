BC estabelece 'atividades essenciais' que devem funcionar mesmo em caso de greve, como leilões

A resolução estabelece um rol de atividades por área. O departamento de reservas internacionais do BC (Depin), por exemplo, tem entre as suas atribuições essenciais a realização de leilões de câmbio e a sua liquidação, além da divulgação dos boletins Ptax.

As atividades essenciais do departamento de mercado aberto (Demab) incluem preparação de análises de mercado, elaboração de subsídios para a diretoria colegiada e o cálculo e divulgação de taxas referenciais. O departamento de estudos econômicos (Depec) deve garantir a elaboração de materiais para subsidiar reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) e do Relatório de Política Monetária (novo Relatório Trimestral de Inflação).

A resolução também estabelece, entre as atividades essenciais do Departamento de Estatísticas (DSTAT), a elaboração e publicação do relatório Focus.