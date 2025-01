Alívio nos juros após dado de serviços e CPI dos EUA anima Ibovespa, que sobe a 121 mil pontos

O Ibovespa avança nesta quarta-feira, 15, em sintonia com a valorização das commodities e dos índices de ações internacionais. Investidores avaliam o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano, que trouxe números um pouco menos pressionados da inflação americana, conforme especialistas. A leitura reforça o quadro de arrefecimento retratado ontem no PPI, que avalia os preços no atacado, após a forte geração de vagas de emprego nos EUA, segundo o payroll (relatório de emprego) divulgado na sexta-feira. Nesta quarta, o volume financeiro promete superar a média diária dos R$ 20 bilhões devido ao vencimento de opções sobre Ibovespa.

Neste ambiente mais tranquilo no exterior, os rendimentos dos Treasuries cedem e influenciam os juros futuros, que ainda refletem a queda mais forte do que a esperada no volume de serviços em novembro em relação a outubro. Desta forma, estimula principalmente alta de alguns papéis mais sensíveis a juros, ainda que o cenário seja de Selic saindo dos atuais 12,25% para no mínimo 14,25% ao ano em março, conforme a indicação do Banco Central.

Ainda que o índice de preços ao consumidor norte-americano não seja o predileto do Federal Reserve (Fed) em suas tomadas de decisões de política monetária, é acompanhado com afinco pelos investidores em meio a dados mostrando força da atividade. Depois da divulgação do payroll, na sexta-feira, houve certa cautela, gerando avaliação de haver um espaço limitado para novos cortes dos juros nos Estados Unidos, ressalta Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas. Agora, diz, o CPI indicando um cenário de inflação um pouco mais tranquila, anima os mercados. "Apesar de a desinflação estar ocorrendo de forma lenta, não traz sustos e não vai na direção mais dura do Fed", completa Ashikawa. O CPI dos Estados Unidos subiu 0,4% em dezembro ante novembro, em relação à média das estimativas de 0,3%. Na comparação anual, o avanço foi de 2,9% em dezembro (previsão: 2,9%).

O núcleo do indicador - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - subiu 0,2% no mês, igual ao previsto, e 3,2% na comparação anual (previsão: 3,3%). "O CPI veio um pouco melhor, no sentido de indicar uma inflação um pouco mais tranquila nos Estados Unidos", avalia Antonio Madeira, da MCM Consultores. Segundo o economista, ainda é preciso aguardar outros indicadores para tirar conclusões a respeito da política monetária americana. Segundo Madeira, da MCM, é preciso avaliar "o conjunto da obra, aguardar mais informações do mercado de trabalho. Pelos últimos indicadores do Fed, o corte de juros tende a ser pausado neste começo de ano até mesmo para avaliar a nova gestão de Donald Trump", completa o economista.