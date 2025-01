AIE reduz projeção de demanda por petróleo em 2025, mas ainda espera crescimento forte no ano

A Agência Internacional de Energia (AIE, em inglês) reduziu ligeiramente a perspectiva global de demanda por petróleo deste ano, mas disse que ainda espera que o crescimento acelere com preços mais baixos e uma perspectiva econômica melhor nos países desenvolvidos.

A AIE estima que a demanda por petróleo aumentou no quarto trimestre de 2024, em 1,5 milhão de barris por dia - o avanço mais forte desde o quarto trimestre de 2023. O crescimento da demanda em 2024 foi avaliado em 940 mil barris por dia, maior do que a estimativa anterior da agência de 840 mil barris por dia.

"Uma combinação de preços mais baixos de combustível, clima mais frio em regiões centrais do Hemisfério Norte e atividade petroquímica crescente nos EUA sustentaram essas entregas mais fortes", pontuou a instituição.

As atuais sanções dos EUA à Rússia e ao Irã podem apertar a oferta de petróleo bruto e derivados, pois afetam entidades que operaram mais de um terço das exportações de petróleo bruto russo e iraniano no ano passado, de acordo com a AIE.

A oferta global de petróleo aumentou em 20 mil barris por dia em dezembro, liderada pela Nigéria e Líbia, com adições da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) compensando declínios não-Opep+. Espera-se que a oferta aumente em 1,8 milhão de barris por dia em 2025, atingindo um total de 104,7 milhões de barris por dia em média, mesmo que a Opep+ não desfaça os cortes voluntários de produção, com crescimento liderado pelos EUA, Brasil, Guiana, Canadá e Argentina. Fonte: Dow Jones Newswires