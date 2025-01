Produção de veículos no Brasil cresce 9,7% em 2024, revela Anfavea

Os números finais do ano passado foram divulgados nesta terça-feira, 14, pela Anfavea, a associação das montadoras instaladas no Brasil. Apesar do crescimento em relação aos anos anteriores, a produção da indústria de veículos segue distante do patamar de antes da pandemia. Em 2019, ano anterior à crise sanitária no Brasil, a produção chegou a 2,94 milhões de veículos, 15% a mais do que o número de 2024.

As montadoras tiveram no ano passado crescimento de 9,7% na produção, que foi puxada pelo aumento nas compras de veículos no Brasil. No total, 2,55 milhões de unidades foram montadas em 2024, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado só não foi melhor porque as exportações caíram e os brasileiros importaram mais carros, como automóveis híbridos e elétricos da China.

O consumo de veículos zero quilômetro no Brasil subiu 14,1% no ano passado, chegando a 2,63 milhões de unidades. A participação dos importados no total de veículos vendidos passou, no entanto, de 15,2% para 17,7%. Ainda que a maior parte dessas importações seja de marcas com fábricas no Brasil, as montadoras dizem que o crescimento mais expressivo vem da entrada de carros da China, origem de um a cada quatro automóveis importados licenciados no País.

As exportações, apesar da reação mostrada nos últimos meses, tiveram queda de 1,3% em 2024, somando 398,5 mil unidades. Embora tenham aumentado os embarques para a Argentina, principal destino do setor, e o Uruguai, as montadoras receberam menos encomendas do México, do Chile e do Peru.

Dezembro