Núcleo do PPI dos EUA fica estável em dezembro ante novembro e avança 3,5% na comparação anual

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos permaneceu estável (0,0%) em dezembro ante novembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,5% em dezembro.

Analistas consultados pela FactSet projetavam alta de 0,2% na taxa mensal e de 3,8% na anual em dezembro.