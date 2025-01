Nos EUA, DoE mantém projeção de preços médios do Brent e do WTI em 2025

O Departamento de Energia (DoE, em inglês) dos Estados Unidos manteve sua previsão do preço médio do petróleo Brent em 2025 de US$ 74 o barril, segundo relatório mensal de Perspectivas de Energias no Curto Prazo (STEO, em inglês), divulgado nesta terça-feira, 14. Para 2026, o departamento americano prevê o Brent caindo para US$ 66 o barril.

A instituição também manteve previsões para o WTI, na média de US$ 70 o barril em 2025, e espera que os preços caíam para US$ 62 o barril em 2026.