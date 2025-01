Japão: rendimentos de JGBs saltam a novos recordes, ante possível aperto monetário do BoJ

Os rendimentos dos títulos soberanos do Japão, conhecidos como JGBs, saltaram na madrugada desta terça-feira, 14, após o vice-presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) Ryozo Himino afirmar que a possibilidade de elevar as taxas de juros está na mesa para a reunião da próxima semana. Contudo, o dirigente evitou prever qual a probabilidade de o BoJ tomar a decisão de apertar a política monetária e reiterou postura dependente de dados sobre a economia.

Nas máximas da sessão, o juro do JGB de 2 anos subiu a 0,680%, o maior nível desde outubro de 2008. Já o de 10 anos avançou a 1,240%, renovando maior nível desde 2011, e o de 40 anos avançou a 2,760%, o maior nível desde a sua criação em 2007.