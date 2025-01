Gleisi defende política de preços da Petrobras e critica pressão por aumento nos combustíveis

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou o X (antigo Twitter), na segunda-feira, 13, para criticar o que chamou de "pressão indevida" para que a Petrobras aumente os preços dos combustíveis. Segundo Gleisi, o movimento tem como objetivo desgastar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, segundo ela, está comprometido com a política de "abrasileirar" os preços, rompendo com a antiga paridade de preços internacionais.

"Continua a pressão totalmente indevida, via mídia, para que a Petrobras aumente os preços dos combustíveis. É mais um movimento para sabotar a economia do país e tentar desgastar o governo do presidente Lula, que está cumprindo o compromisso de abrasileirar os preços", escreveu a deputada em sua conta na rede de Elon Musk.