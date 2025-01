Embraer informa que Força Aérea Uruguaia comprou cinco A-29 Super Tucano

"A relação entre a Embraer e a Força Aérea Uruguaia vem crescendo e estamos particularmente satisfeitos em anunciar este acordo no ano em que celebramos 50 anos do primeiro contrato de exportação da Embraer para o Uruguai", disse Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O Ministro da Defesa Nacional do Uruguai, Armando Castaingdebat, afirma que a aquisição do A-29 Super Tucano e do simulador de voo proporcionará ao Uruguai capacidades de defesa do espaço aéreo e faz parte do compromisso assumido pelo governo de renovar o material e o equipamento das Forças Armadas.

"Esta incorporação nos projeta tecnologicamente e, com a conclusão do processo de aquisição do A-29, nos permite enfrentar, juntamente com a Embraer, os novos paradigmas de segurança regional", disse o Comandante em Chefe da Força Aérea Uruguaia, General Luis H. De León.

Com o Uruguai e a recente aquisição do primeiro A-29 na configuração da Otan (A-29N) por Portugal, o A-29 Super Tucano alcança 20 operadores mundialmente, com mais de 290 pedidos, complementa a Embraer.