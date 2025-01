Bolsas da Ásia fecham em viés positivo, mas Tóquio cai 1,8% frente a possível aperto do BoJ

Por Laís Adriana*

São Paulo, 14/01/2025 - As bolsas da Ásia fecharam em viés positivo nesta terça-feira, acompanhando melhora no sentimento de risco global. Na China, os mercados acionários tiveram ganhos robustos, impulsionados por novas promessas de reguladores para estabilizar o setor financeiro. Exceção, a Bolsa de Tóquio teve queda significativa, após dirigente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) sinalizar possibilidade de alta de juros em breve.