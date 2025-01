BoJ vai discutir alta dos juros na semana que vem, diz vice-presidente

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) discutirá a possibilidade de elevar os juros durante a reunião de política monetária da semana que vem, disse o vice-presidente da instituição, Ryozo Himino, nesta terça-feira, 14. O dirigente se absteve, no entanto, de sinalizar qual seria a probabilidade de uma elevação da taxa. "Ao conduzir a política monetária, é difícil, mas essencial, julgar o momento certo", disse Himino, ao discursar para empresários na Província de Kanagawa. A discussão sobre os juros terá como base as últimas perspectivas sobre a economia e os preços no Japão, segundo o vice-presidente do BoJ.

Embora não tenha sinalizado um aumento na semana que vem, Himino disse que a economia e os preços estão no caminho para alcançar a meta do banco central japonês. "Os desenvolvimentos nos preços e as expectativas de inflação, incluindo os mecanismos econômicos por trás deles, parecem estar, em grande parte, no caminho projetado."