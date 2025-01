BoE: nenhuma decisão foi tomada sobre prosseguir com libra digital

Segundo o BC britânico, a libra digital, emitida pela própria instituição, seria "perfeitamente trocável" com dinheiro e depósitos bancários, garantindo a continuidade de um meio de pagamento confiável, uniforme e acessível. "A libra digital poderia promover a inovação ao permitir que uma gama variada de empresas do setor privado desenvolvesse serviços inovadores e fáceis de usar", menciona o documento.

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) informou que nenhuma decisão foi tomada sobre prosseguir com uma libra digital, em nota publicada nesta terça-feira, 14. De acordo com o BoE, o banco e o governo britânico avaliarão o argumento político para a versão digital da moeda e determinarão se devem ou não seguir com o projeto.

O BoE destaca que a libra digital só será introduzida com a aprovação do Parlamento, o que exige uma legislação primária. "Essa legislação garantiria a privacidade dos usuários, assegurando que nem o BoE nem o governo acessem as informações pessoais dos usuários nem controlem como as famílias e empresas usam seu dinheiro", escreve.