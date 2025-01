Biden assina decreto para acelerar desenvolvimento de IA nos EUA

O decreto orienta as agências federais a acelerarem o desenvolvimento de infraestrutura de IA em larga escala em locais governamentais, ao mesmo tempo que impõe requisitos e seguranças aos desenvolvedores que constroem esses locais. Também orienta certas agências a disponibilizarem sites federais para data centers de IA e novas instalações de energia limpa. Essas agências ajudam a facilitar a interligação da infraestrutura à rede elétrica e a acelerar o processo de licenciamento.

Em comunicado, Biden disse que a IA terá "implicações profundas para a segurança nacional e um enorme potencial para melhorar a vida dos americanos se for aproveitada de forma responsável, desde ajudar a curar doenças até manter as comunidades seguras, mitigando os efeitos das alterações climáticas ".

"No entanto, não podemos considerar a nossa liderança garantida", disse o presidente democrata. "Não permitiremos que a América seja ultrapassada no que diz respeito à tecnologia que definirá o futuro, nem devemos sacrificar padrões ambientais críticos e os nossos esforços partilhados para proteger o ar limpo e a água limpa."

De acordo com as novas regras, cada um dos departamentos de Defesa e Energia identificará pelo menos três locais onde o setor privado pode construir centros de dados de IA. As agências realizaram "solicitações competitivas" de empresas privadas para construir centros de dados de IA nesses locais federais.

Os promotores que constroem esses locais serão obrigados, entre outras coisas, a pagar pela construção dessas instalações e a fornecer geração de energia limpa suficiente para satisfazer as necessidades de capacidade total dos seus centros de dados. Embora o governo dos EUA alugue terras para uma empresa, essa empresa seria proprietária dos materiais que cria lá, disseram as autoridades. Fonte: Associated Press.