Abraciclo estima alta de 7,5% na produção de motos em 2025, com 1,8 mi de unidades

A Abraciclo, associação que representa as montadoras do polo industrial de Manaus (AM), onde estão quase todas as fábricas do veículo, divulgou nesta terça-feira, 14, as projeções ao desempenho do setor em 2025, apontando um avanço de 7,5% da produção, para 1,8 milhão de motocicletas.

Para este ano, a perspectiva é de que cenário macroeconômico será desafiador, com juros mais restritivos, câmbio depreciado e diminuição da concessão de crédito.