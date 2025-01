Em 12 meses, IPCA cheio e média dos núcleos se elevaram, afirma Guillen

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse que o quadro de inflação piorou no fim de 2024. Tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio acumulado em 12 meses, quanto a média dos núcleos aumentaram. Agora, a autoridade monetária observa com atenção da dinâmica da inflação de serviços e de bens industriais, além das expectativas, que continuam desancoradas e subindo. "A gente caminha cada vez mais para uma discussão sobre como é que está essa composição da inflação, o que está acontecendo com serviços, como é que está se dando essa depreciação cambial para bens industriais, como está o repasse cambial", disse Guillen, em uma live da Bradesco Asset.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Citando a carta aberta do BC sobre o descumprimento da meta de 2024, divulgada na sexta-feira, 10, o diretor destacou que os preços de alimentação no domicílio foram pressionados pelo ciclo do boi, depreciação cambial e fatores climáticos. Os bens industriais já refletiram parte da depreciação cambial, e será importante monitorar esse repasse daqui para a frente.