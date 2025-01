Bradesco: Projetamos alta próxima de 7,2% para inflação de alimentos em 2025

Apesar da tendência de clima mais favorável para a agricultura, o Bradesco prevê a inflação de alimentos próxima a 7,2% neste ano, levando em conta o efeito da queda dos abates nos preços das proteínas. Em relatório assinado pela analista Mariana Freitas, o departamento de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco observa que a alimentação no domicílio foi o grupo que mais surpreendeu na inflação do ano passado. O IPCA terminou 2024 marcando 4,8%, acima dos 3,6% previstos pelo Bradesco no início do ano, tendo como premissa, na época, um arrefecimento da economia e alguma apreciação cambial.

Porém, além da resiliência na atividade econômica, a inflação foi afetada pela depreciação de 27% do real. Também houve choques climáticos - que, além do impacto nas lavouras, levaram a cobranças adicionais nas tarifas de energia - e uma deterioração rápida das expectativas, lembra a analista do Bradesco.