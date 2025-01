Preço médio do diesel S10 cai R$ 0,07 em uma semana no Ceará

Preço médio do diesel S10 no Ceará caiu 1,1% na última semana, segundo a ANP / Crédito: Aurelio Alves

O preço médio do litro do diesel S10 teve a maior queda no Ceará entre os combustíveis pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), caindo de R$ 6,21 para R$ 6,14, no período entre os dias 5 e 11 de janeiro, uma redução de 1,1%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As cidades de Caucaia e de Fortaleza registraram, ao mesmo tempo, os menores e o maiores preços do diesel S10 no Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em postos de ambos os municípios o produto pode ser encontrado a R$ 5,87, mas também a R$ 6,89, o litro, uma variação de 17,3% ou R$ 1,02 por litro, a depender do posto em que o consumidor abastecer.