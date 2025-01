Petrobras obtém decisão favorável quanto à arbitragem iniciada por investidores estrangeiros

A Petrobras informou que foi proferida sentença arbitral final favorável à companhia, em uma das arbitragens que tramitam perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), da B3. A arbitragem em questão foi iniciada por diversos investidores estrangeiros que adquiriram ações da Petrobras negociadas na B3, alegando perdas financeiras que teriam sido causadas por falhas informacionais.

"A sentença julgou improcedente o pedido, entre outros motivos, por entender que, com base no direito brasileiro, investidores não podem propor ação de indenização contra a companhia por danos indiretos, como aqueles relacionados à desvalorização do valor de ações", segundo comunicado ao mercado.