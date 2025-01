Inflação se deveu a eventos climáticos extremos e vai se acomodar, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, 10, que a inflação de 2024 ficou acima do teto da meta por causa de eventos climáticos extremos do ano passado. Segundo ele, o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal e haverá uma acomodação no avanço dos preços.

Rui Costa deu a declaração no Palácio do Planalto depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre regulamentação de redes sociais.