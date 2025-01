Gerdau usa Desenrola para encerrar disputa judicial de 20 anos

É mais uma empresa que consegue rever os termos da condenação do órgão antitruste por meio do Desenrola Agências Reguladoras, programa criado pelo Congresso para aumentar a arrecadação federal e compensar parte da desoneração da folha de pagamentos. Com a revisão do caso, a Gerdau pagou a multa imposta anteriormente pelo Cade com um desconto de 65%: o valor final, de R$ 256 milhões, foi quitado no dia 30 de dezembro.

Contra a decisão, o Cade apresentou recurso no STF, distribuído para relatoria do ministro Gilmar Mendes em março do ano passado, sem que houvesse até o momento uma decisão do magistrado sobre as considerações do órgão antitruste. Em razão das negociações entre a empresa, o Cade e a AGU, Gilmar não precisou decidir sobre o recurso. Foi seu papel, por sua vez, homologar os efeitos do acordo. A decisão do ministro foi assinada na terça-feira e divulgada no dia seguinte.

O acordo com o órgão antitruste prevê que as imposições concorrenciais impostas pelo Cade em 2005 "perderam o objeto". Por isso, se manteve apenas a obrigação de a Gerdau publicar esclarecimento público.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.