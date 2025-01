Fluxo de veículos em estradas pedagiadas cai 1,2% em dezembro e acumula alta de 3,3% em 2024

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil caiu 1,2% na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada.

Apesar da queda na margem, no acumulado do ano, o índice total teve aumento de 3,3%, refletindo o avanço de 4,6% de veículos pesados e alta de 2,9% de veículos leves.

"Do ponto de vista econômico, o desempenho captou os efeitos positivos do fortalecimento do poder de compra das famílias, impulsionado pelo crescimento da massa de rendimentos, em um contexto de elevação das transferências de renda, e pela melhora nas condições financeiras, ainda que concentradas no primeiro semestre. Esses fatores beneficiaram o consumo das famílias em viagens de lazer e de bens de consumo", destacam os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Em contrapartida, acrescentam eles, o destaque negativo ficou com a queda do fluxo de veículos pesados na margem, representando a segunda queda mensal consecutiva. "O resultado negativo de novembro parece representar um ajuste após uma sequência de crescimento nos meses anteriores, enquanto o resultado de dezembro está associado às datas de ocorrência do Natal e ano-novo - tais dias ocorreram na terça-feira, retirando dois dias úteis de dezembro deste ano", afirmam.

Os analistas também citam o ambiente macroeconômico mais desafiador nos últimos meses, marcado por condições de crédito e maiores incertezas. "Tem impactado negativamente o transporte de cargas na indústria e no comércio", frisam.