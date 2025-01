Difusão do IPCA sobe a 69% em dezembro, maior nível desde maio de 2022

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 58% em novembro para 69% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A inflação em dezembro foi mais espalhada do que em novembro. Houve mais subitens que tiveram altas de preços em dezembro", confirmou André Almeida, técnico do Sistema de Índices de Preços do IBGE.