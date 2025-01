Delta supera expectativas de lucro e receita no 4º trimestre

A Delta Air Lines teve lucro líquido de US$ 843 milhões no quarto trimestre de 2024, equivalente a US$ 1,29 por ação, menor que o ganho de US$ 2,037 bilhões (US$ 3,16 por ação) apurado no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 10.

Com ajustes, a companhia aérea norte-americana registrou lucro por ação de US$ 1,85 entre outubro e dezembro, acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,76.