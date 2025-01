BC chinês suspende compras de títulos temporariamente, diante de oferta fraca

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta sexta-feira, 10, que irá suspender compras de títulos do tesouro temporariamente no mercado aberto, a partir deste mês, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.

O PBoC atribuiu a decisão à fraca disponibilidade de títulos no mercado e disse que as compras serão retomadas no momento apropriado, a depender das condições de oferta e demanda, acrescentou a Xinhua.