BB mantém suspensão de consignado do INSS via correspondente após ajuste no teto pelo CNPS

"O Banco do Brasil informa que o crédito consignado INSS segue disponível para contratação via App BB, pelos terminais de autoatendimento, internet ou em qualquer agência, e que continua a atender da melhor forma os seus clientes", disse o banco, por meio de nota.

O Banco do Brasil manteve a "suspensão temporária" das contratações de empréstimo consignado para beneficiários do INSS por meio de correspondente bancário, mesmo após o aumento do teto da modalidade. A taxa máxima foi ajustada de 1,66% para 1,80% ao mês na quinta-feira, 9, em uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Nesta quinta, 9, durante a reunião do CNPS, os bancos haviam pedido elevação do teto a 1,99% ao mês para retomar a oferta da modalidade por meio de correspondentes bancários. No conselho, composto por 15 membros - inclusive seis do governo -, prevaleceu a proposta do Ministério da Previdência Social, de elevação da taxa a 1,80%.