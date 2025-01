Vendas no varejo operam 0,4% aquém do pico observado em outubro de 2024, diz IBGE

Após a queda de 0,4% no volume vendido em novembro ante outubro, o varejo passou a operar 0,4% abaixo do patamar recorde de vendas, alcançado no mês imediatamente anterior, em outubro de 2024, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que encolheu 1,8% em novembro ante outubro, operava em patamar 1,8% aquém do recorde na série histórica, alcançado também em outubro de 2024.