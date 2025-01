Vendas de carros na China dão salto anual de 12% em dezembro, com subsídios e promoções

As vendas de carros na China avançaram fortemente em dezembro, impulsionadas por subsídios do governo e promoções de fim de ano, à medida que as montadoras se mobilizaram para atingir metas anuais no maior mercado de veículos do mundo.

No varejo, as vendas de carros de passeio saltaram 12% em dezembro ante igual mês do ano anterior, a 2,64 milhões de unidades, segundo dados da CPCA, como é conhecida a associação chinesa do setor. Em relação a novembro, houve expansão de 8,7% nas vendas do mês passado.