Servidora Ludimila da Silva é a primeira na ordem de nomeação de diretores substitutos da Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quinta-feira, 9, que a servidora Ludimila Lima da Silva é a primeira na ordem de indicações da lista tríplice com três nomes substitutos para a diretoria do órgão regulador. Na prática, a convocação pelo governo federal segue essa ordem.

Os três indicados poderão ocupar uma das cinco cadeiras do colegiado em caso de vacância temporária. Neste momento, há uma cadeira disponível por conta do fim do mandato do então diretor Hélvio Guerra - encerrado no primeiro semestre de 2024.