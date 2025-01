Na China, PBoC emitirá letras em Hong Kong em meio ao enfraquecimento do yuan

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 9, que emitirá letras do banco central em Hong Kong na semana que vem. A ferramenta normalmente é usada para estabilizar a taxa de câmbio do yuan no mercado offshore.

A emissão de letras tem o objetivo de melhorar a curva de rendimento dos títulos em yuan em Hong Kong. A oferta de 60 bilhões de yuans (US$ 8,18 bilhões) de letras de seis meses será realizada no dia 15, com liquidação em dois dias.