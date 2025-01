Elmano se reúne com CEO do Porto de Roterdã e investidores holandeses na próxima semana

Durante viagem de nove dias à Holanda, o presidente do TJCE, assume como governador em exercício do Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), viaja para a Holanda (ou Países Baixos) no próximo dia 11, onde se reúne na segunda-feira, 13, com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons.

Vale lembrar que o Porto de Roterdã é parceiro do Porto do Pecém e detém 30% do controle acionário do equipamento cearense e uma das principais portas de entrada para produtos cearenses na Europa.