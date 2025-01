Economia dos EUA continua forte, mas há risco de alta da inflação, diz diretora do Fed

Diretora do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman afirmou que a economia dos EUA continua forte, com sólida expansão do nível de atividade e o mercado de trabalho perto do pleno emprego. "Contudo, o núcleo da inflação ainda está elevado e eu continuo vendo riscos de alta da inflação", disse, em evento promovido pela California Bankers Association nesta quinta-feira, 9.

De acordo com Michelle Bowman, "o persistentemente elevado" núcleo da inflação nos EUA reflete pressões nos preços de moradias, possivelmente provocadas pelo aumento da demanda por casas com valores mais acessíveis a boa parte da população americana. Ela ressaltou que "continua a ver maiores riscos à estabilidade de preços, especialmente enquanto o mercado de trabalho permanece próximo do pleno emprego, mas é possível que iremos observar uma piora das condições do mercado de trabalho."