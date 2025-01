Citi: Aumento do juro do INSS não leva retorno para o positivo e oferta deve seguir restrita

O aumento nesta quinta-feira da taxa de juro do teto do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de 1,66% para 1,80%, é uma melhora na direção certa, mas não tem a magnitude necessária para trazer a rentabilidade do produto para o positivo, avalia o Citi. Por isso, os bancos vão seguir cautelosos no segmento.

Por conta da manutenção do teto do consignado enquanto a Selic subia, ou seja, o custo de captação aumentava, o consignado para pensionistas do INSS deixou de ser rentável e muitos bancos, como Bradesco e Banco do Brasil, deixaram de ofertar esse tipo de empréstimo.