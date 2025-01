Ceará vai receber mais de 60 eventos de grande porte, projeta entidade do setor

Sana é um dos eventos que ocorre em janeiro. Na foto, entrada da edição do ano passado / Crédito: AURÉLIO ALVES

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda no primeiro quadrimestre do ano, o Visite Ceará cita a realização da Bienal do Livro e do evento católico Misericórdia Brasil, em abril.