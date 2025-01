Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dados de inflação da China

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,94%, a 39.605,09 pontos, em meio a dúvidas sobre possíveis novas altas do juro básico no Japão. O rendimento do título do governo japonês - o chamado JGB - de 10 anos caiu meio ponto-base hoje, a 1,170%, depois de chegar a avançar a 1,185%, seu maior patamar desde maio de 2011.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng cedeu 0,20% em Hong Kong, a 19.240,89 pontos, e o Taiex apresentou queda de 1,39% em Taiwan, a 23.081,13 pontos, mas o sul-coreano Kospi garantiu alta marginal de 0,03% em Seul, a 2.521,90 pontos, estendendo ganhos para a quinta sessão consecutiva.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, interrompendo uma sequência de cinco pregões positivos. O S&P/ASX 200 teve baixa de 0,24% em Sydney, a 8.329,20 pontos.