Shell alerta sobre impacto de US$ 1,3 bi em fluxo de caixa

A Shell alertou nesta quarta-feira, 8, que estima despesas de US$ 1,3 bilhão relativas ao quarto trimestre de 2024 devido a pagamentos por certificados de emissão. Em comunicado, a petrolífera britânica detalhou que o impacto previsto no fluxo de caixa está relacionado a licenças na Alemanha e nos EUA.

A companhia disse também esperar que os resultados de sua divisão de gás integrada sejam significativamente menores do que os do trimestre anterior, quando a unidade teve lucro ajustado de US$ 2,87 bilhões.