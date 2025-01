Produção industrial acumula perda de 0,8% em 2 meses de quedas, mostra IBGE

"A queda de 0,6% na indústria em novembro é o pior resultado para o mês desde 2019, quando havia recuado 2,3%", apontou o gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo.

"A indústria intensifica o resultado negativo já observado no mês anterior. O que tem de diferente é o perfil disseminado de taxas negativas na margem da série", disse Macedo.

Na passagem de outubro para novembro, as quatro grandes categorias econômicas mostraram redução na produção. Houve perdas em 19 dos 25 ramos industriais pesquisados.

"Então isso dá para essa passagem de outubro para novembro de 2024 um comportamento predominantemente negativo", afirmou ele. "A própria indústria de transformação mostra uma perda mais intensa do que vinha mostrando nos meses anteriores, com a maior parte dos segmentos industriais no negativo."