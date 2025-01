Fluxo cambial total de 2024 é negativo em US$ 18,014 bi, maior saída de dólares desde 2020

O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 18,014 bilhões no acumulado de 2024, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 8, pelo Banco Central. É a maior saída líquida de dólares do País desde 2020, quando o fluxo foi negativo em US$ 27,923 bilhões. Considerando a série histórica do BC, iniciada em setembro de 2008, a saída líquida de dólares de 2024 foi a terceira maior - atrás apenas de 2020 e de 2019, quando as retiradas de moeda americana do País superaram os aportes em US$ 44,768 bilhões.

O fluxo financeiro, que reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro, pagamento de juros e outras operações, foi negativo em US$ 87,214 bilhões no ano passado. É a maior saída líquida por esse canal na série histórica do BC. Até agora, o recorde havia sido atingido em 2019, com um fluxo negativo em US$ 65,792 bilhões.

Ao todo, as compras pelo canal financeiro no ano passado somaram US$ 592,171 bilhões. As vendas atingiram US$ 679,385 bilhões. O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 69,200 bilhões, resultado de US$ 230,806 bilhões em importações e US$ 300,007 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 33,173 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 73,934 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 192,900 bilhões em outras entradas. Período de 30 de dezembro a 3 de janeiro

Segundo dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 5,602 bilhões na semana passada. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 6,353 bilhões entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro, com compras de US$ 5,893 bilhões e vendas de US$ 12,247 bilhões. O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 752 milhões, com US$ 2,484 bilhões em importações e US$ 3,236 bilhões em exportações.