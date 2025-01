China inclui novos eletrodomésticos em programa de subsídios para incentivar consumo

A China segue expandindo o escopo de seu programa de troca de bens de consumo, como forma de incentivar a economia doméstica e estimular o crescimento. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o principal planejador econômico do país, anunciou nesta quarta-feira, 8, que o governo incluirá mais produtos em seu programa de troca de eletrodomésticos em 2025, estendendo os subsídios estatais a fornos de micro-ondas, purificadores de água, lava-louças e panelas de arroz.

Os consumidores que comprarem novos telefones celulares, tablets e smartwatches também se qualificarão para um subsídio de 15% para produtos com preço inferior a 6.000 yuans (US$ 820). Os subsídios totais serão limitados a 1.500 (US$ 205) yuans por pessoa por ano.