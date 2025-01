Ibovespa sobe quase 1% e retorna aos 121 mil pontos, com Petrobras e bancos

O Ibovespa deu sequência à recuperação, em alta perto de 1% no fechamento nesta terça, 7, após ter encerrado a primeira semana do ano no menor nível desde novembro de 2023, aos 118,5 mil pontos. Hoje, oscilou dos 120.022,23 aos 121.713,23 pontos, e terminou o dia com ganho de 0,95%, aos 121.162,66. Assim, recupera cerca de 2,6 mil pontos nas últimas duas sessões, passando a acumular ganho de 0,73% nesta abertura de 2025. Ao fim de quatro pregões, compensou duas baixas com duas altas no intervalo. Na semana, o Ibovespa avança 2,22%. O giro financeiro desta terça-feira ficou em R$ 21,1 bilhões.

Embora um pouco contido em direção ao fechamento, o bom desempenho nesta segunda sessão da semana foi assegurado por Petrobras (ON +2,80%, PN +2,13%) e pelas ações de grandes bancos, como Bradesco (ON +1,15%, PN +1,40%) e Santander (Unit +1,54%), em dia negativo para a ação de maior peso no índice, Vale (ON -0,97%). Na ponta vencedora do Ibovespa, Hapvida (+9,17%), Automob (+6,06%) e Carrefour (+5,31%). No lado oposto, CSN Mineração (-3,96%), Raia Drogasil (-2,56%) e Azul (-2,33%).