Bolsas da Europa fecham sem sinal único, após altas da véspera e observando dados de inflação

As bolsas da Europa fecharam nesta terça-feira, 7, sem sinal único, seguindo uma sessão de fortes ganhos para as ações da região. As perspectivas de tarifas mais limitadas durante o mandato do presidente eleito Donald Trump estimularam o apetite por risco, mas há a percepção de que o mandato deverá trazer maior dificuldade para a interpretação dos sinais da administração, o que pode representar maior volatilidade. Desta forma, as atenções se voltaram hoje para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de dezembro na zona do euro e suas implicações para a postura do Banco Central Europeu (BCE).

O CPI anual da zona do euro acelerou para 2,4% ante 2,2% em novembro, sendo impulsionado pelos preços de energia, mas não deve incomodar o BCE, de acordo com o Deutsche Bank.

Para a Capital Economics, a inflação de serviços persistente sugere que o BCE continuará a cortar taxas de juro apenas em ritmo lento, mesmo com as perspectivas econômicas fracas. "O nível elevado da inflação de serviços é parcialmente por efeitos temporários que devem arrefecer neste ano", aponta.

O Danske Bank reforça que as ações subiram na segunda-feira, em um dia que lembrou o que os próximos quatro anos trarão. "Quer queiramos quer não, temos de nos preparar para lidar com um novo e mais elevado nível de ruído à medida que a nova administração dos EUA chega. Traz memórias do primeiro mandato de Trump como presidente e serve como um bom lembrete de que precisamos de ser extremamente cuidadosos na interpretação das manchetes políticas nos próximos quatro anos", avalia.

Enquanto isso, a Kion, empresa de soluções da Alemanha, afirmou que está colaborando com a Accenture para otimizar as cadeias de suprimentos usando as tecnologias de inteligência artificial (IA) e simulação da Nvidia, fabricante de chips.

Com a notícia, a companhia alemã viu as ações dispararem 9,91% em Frankfurt. Na cidade, o DAX teve alta de 0,66%, a 20.350,13 pontos. A empresa francesa de logística e alimentação Sodexo despencou 7,58% em Paris, após anunciar que faturou 6,4 bilhões de euros no primeiro trimestre fiscal, 100 milhões a menos do que o mercado estimava. Na cidade, o CAC 40 subiu 0,59%, a 7.489,35 pontos.