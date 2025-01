Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após rali de tecnologia em NY

São Paulo, 07/01/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, favorecidas por um rali de ações de tecnologia em Nova York ontem.

Liderando ganhos na região, o japonês Nikkei subiu 1,97% em Tóquio, a 40.083,30 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi mostrou ligeiro ganho de 0,14% em Seul, a 2.492,10 pontos, e o Taiex avançou 0,44% no mercado taiwanês, a 23.651,27 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio após ações de big techs americanas, incluindo da fabricante de chips para inteligência artificial (IA) Nvidia, saltarem no último pregão de Nova York, o que acabou impulsionando papéis de semicondutores no Japão e na China hoje.

Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,71%, a 3.229,64 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,60%, a 1.879,02 pontos. No radar, estão detalhes de um plano de Pequim para incentivar o consumo, esperados para quarta-feira (08).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo quarto pregão seguido, com alta de 0,34% do S&P/ASX 200, a 8.285,10 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires