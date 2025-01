PMI de serviços da zona do euro (final) sobe a 51,6 em dezembro e supera leitura prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu de 49,5 em novembro para 51,6 em dezembro, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 6, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O dado acima de 50 mostra que a atividade no segmento voltou a se expandir no mês passado.

A leitura definitiva de dezembro ficou acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 51,4 em ambos os casos.