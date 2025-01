México criará fabricante de veículos elétricos de baixo custo até 2026

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira, 6, que seu governo criará o primeiro fabricante de veículos elétricos (EVs, em inglês) pequenos e de baixo custo, que estará à venda no final de seu mandato de seis anos. Durante a sua habitual conferência matinal, Sheinbaum apresentou o projeto Olinia que espera produzir, com o apoio do setor privado, três modelos de carros elétricos compactos que custarão entre 90.000 pesos (cerca de US$ 4.500) e 150.000 pesos (cerca de US$ 7.500).

O novo carro será totalmente mexicano e será desenvolvido por acadêmicos e pesquisadores do Instituto Politécnico Nacional e do Instituto Tecnológico Nacional do México, indicou a secretária de Ciência, Humanidades, Tecnologia e Inovação, Rosaura Ruiz. Para o desenvolvimento do projeto o governo investirá 25 milhões de pesos (cerca de US$ 1,25 milhão).