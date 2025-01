Importação de bens de capital foi a maior em 10 anos e sinaliza investimentos, diz MDIC

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Tatiana Prazeres, declarou nesta segunda-feira, 6, que o ano de 2024 registrou o maior valor de importação de bens de capital em 10 anos. Para ela, esse resultado sinaliza investimentos produtivos no Brasil.

No total, as importações cresceram 9% em relação ao ano anterior. Os bens de capital ficaram com o maior aumento no volume importado, alta de 25,6%.