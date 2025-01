Haddad diz que conversou com Lula sobre planejamento de 2025 e que prioridade é votar Orçamento

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que conversou nesta segunda-feira, 6, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o planejamento do ano e o Orçamento de 2025. A prioridade do governo é aprovar o Orçamento no Congresso, mesmo que não haja expectativa de restrições pelo fato de a peça ainda não ter sido votada.

"No começo do ano é sempre uma execução mais lenta, ordinariamente. Mas nós temos que discutir, falar com o relator para ajustar o Orçamento às perspectivas do arcabouço fiscal e das leis que foram aprovadas no final do ano passado", disse Haddad a jornalistas, na entrada da sede da Fazenda, em Brasília.